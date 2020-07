Le 31e Open de Palerme démarre ce lundi 3 août, et aura une saveur très particulière cette année. En effet, ce tournoi fait office de tournoi de reprise du circuit WTA. Si Simona Halep a renoncé à participer, en raison des règles de quarantaine imposée pour les voyageurs en provenance de Roumanie et de Bulgarie, on retrouvera des joueuses comme Petra Martic, Donna Vekic ou encore Jelena Ostapenko. Côté Françaises, Kristina Mladenovic sera de la partie, tout comme Chloé Paquet, qui a pris la direction de l’Italie ce mercredi.

Direction Palerme ! Premier WTA de reprise 💪🏼🎾 @LadiesOpenPA pic.twitter.com/8NmpUEPSTu — chloe paquet (@ChloePaquet) July 29, 2020