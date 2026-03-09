Accueil Actualité

Corentin Moutet s’en­gage avec des mots forts : « Il reste quelque chose qu’ils ne peuvent pas acheter. Quelque chose qu’au­cune propa­gande ne peut effacer »

Thomas S
Rappeur à ses heures perdues et dési­reux d’éveiller les consciences par sa musique, Corentin Moutet a cette fois décidé de publier un simple texte sur son compte Instagram, avec comme coeur de sujet l’ac­tua­lité parti­cu­liè­re­ment sinistre suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis et d’Israël en Iran. 

Si certaines y verront une forme de snobisme, d’autres y trou­ve­ront leur compte car les mots du joueur fran­çais sont soigneu­se­ment choisis et souvent perti­nents pour illus­trer un monde souvent malade et injuste.

« Un esprit endormi ne ques­tionne pas. Il consomme. Il répète. Il obéit. Mais il reste quelque chose qu’ils ne peuvent pas acheter. Quelque chose qu’au­cune propa­gande ne peut effacer. Au fond de chaque être humain, il y a une étin­celle. Une luci­dité. Une conscience. Et le jour où suffi­sam­ment de personnes se recon­nec­te­ront à cette étin­celle, le bruit cessera de couvrir la vérité. Les divi­sions perdront leur pouvoir. Et les hommes recom­men­ce­ront enfin à se recon­naître comme des frères, plutôt que comme des ennemis. »

Publié le lundi 9 mars 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

