Rappeur à ses heures perdues et désireux d’éveiller les consciences par sa musique, Corentin Moutet a cette fois décidé de publier un simple texte sur son compte Instagram, avec comme coeur de sujet l’actualité particulièrement sinistre suite à l’intervention militaire des États‐Unis et d’Israël en Iran.
Si certaines y verront une forme de snobisme, d’autres y trouveront leur compte car les mots du joueur français sont soigneusement choisis et souvent pertinents pour illustrer un monde souvent malade et injuste.
« Un esprit endormi ne questionne pas. Il consomme. Il répète. Il obéit. Mais il reste quelque chose qu’ils ne peuvent pas acheter. Quelque chose qu’aucune propagande ne peut effacer. Au fond de chaque être humain, il y a une étincelle. Une lucidité. Une conscience. Et le jour où suffisamment de personnes se reconnecteront à cette étincelle, le bruit cessera de couvrir la vérité. Les divisions perdront leur pouvoir. Et les hommes recommenceront enfin à se reconnaître comme des frères, plutôt que comme des ennemis. »
Publié le lundi 9 mars 2026 à 18:18