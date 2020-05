Coach au sein du club de Tennis Club Collonge-Bellerive, Cyril Cornu que l’on connaît bien à We Love Tennis nous a expliqué comment la reprise du tennis s’est mise en place au pays de Roger Federer : « Déjà, on ne peut pas comparer la Suisse à la France. Ici, tout n’est pas centralisé. Durant cette crise du Covid-19, la Suisse alémanique n’a pas été vraiment touchée. De ce fait la Suisse était un peu coupée en deux. Cela a compté pour que cette reprise se fasse plus rapidement. On a donc eu des recommandations que l’on respecte à la lettre qui sont semblables à celles en France. Après, notre club house est ouvert ainsi que notre restaurant et on peut aussi donner un cours avec quatre élèves. Nous nous sommes donc organisés et je dois dire que cela redémarre sur les chapeaux de roue. Il y a une vraie demande. Les courts ont un taux de réservation très important. C’est donc très positif, je dirai même qu’il peut y avoir un véritable rebond dans la pratique. D’après mes informations, on va pouvoir aussi assez rapidement réorganiser des compétitions. Au final, j’ai l’impression que c’est comme une reprise en septembre, il y a aussi beaucoup d’enthousiasme et d’envie. On sent que tout le monde a été privé de son sport préféré. »