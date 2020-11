Alors que Gilles Simon s’est encore exprimé sur sa théorie autour de Roger Federer dans une interview qui sera publiée dans l’Equipe Magazine, il nous parait utile de livrer le témoignage de Cyril Cornu, coach et entraineur en Suisse mais aussi en France.

Proche du clan Federer, Cyril a bien voulu nous livrer son analyse. Elle est impitoyable notamment sur l’aspect préparation physique :« C’est vrai que je constate que plein de jeunes de 15, 16, 17 ans jouent avec des revers à une mais de là dire que depuis très longtemps les entraineurs français sont axés sur le jeu d’un Federer…. Pour moi c’est clair que non. Il faudrait déjà avoir l’intention de pouvoir bouger comme Roger Federer, avoir cette coordination qui est le résultat d’un travail minutieux qui a été développé par Pierre Paganini. En France, malgré certaines croyances, je maintiens que l’entrainement physique est académique et classique. Il est accès sur la force, la vitesse, l’explosivité, c’est général. Pierre Paganini avec Roger Federer ne travaillent pas du tout de cette manière. La 2ème chose est plus technique. Je ne vois pas dans le passé ni le futur des joueurs qui sont arrivés ou qui arrivent des tenues de raquettes simples comme possède Roger, des choses efficaces pour parvenir à mettre en place un jeu construit autour de l’idée de variations, ce qui fait la force du jeu du Suisse »