Lors de son interview accordée à Univers Tennis, Jo‐Wilfried Tsonga a expliqué pourquoi il n’avait pas été retenu pour le poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. La Fédération Française de Tennis (FFT) avait choisi Paul‐Henri Mathieu, nommé en 2023 pour succéder à Sébastien Grosjean.
« J’avais répondu à l’appel de la Fédération qui avait demandé à certains anciens joueurs s’ils voulaient éventuellement être capitaine de Coupe Davis. Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Parce qu’ils m’ont appelé pour me dire que j’avais des conflits d’intérêt avec mes académies (…) C’est ce qu’ils disent. Moi, je considère que je n’en ai pas. Mais eux, ils sentent qu’il y en a. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait d’un coup. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 13:46