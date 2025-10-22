AccueilFranceÉcarté pour le poste de capitaine, Tsonga remet les pendules à l'heure...
Écarté pour le poste de capi­taine, Tsonga remet les pendules à l’heure : « Ils m’ont appelé pour me dire que j’avais des conflits d’intérêt avec mes acadé­mies. Moi, je consi­dère que je n’en ai pas »

Lors de son inter­view accordée à Univers Tennis, Jo‐Wilfried Tsonga a expliqué pour­quoi il n’avait pas été retenu pour le poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. La Fédération Française de Tennis (FFT) avait choisi Paul‐Henri Mathieu, nommé en 2023 pour succéder à Sébastien Grosjean. 

« J’avais répondu à l’appel de la Fédération qui avait demandé à certains anciens joueurs s’ils voulaient éven­tuel­le­ment être capi­taine de Coupe Davis. Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Parce qu’ils m’ont appelé pour me dire que j’avais des conflits d’intérêt avec mes acadé­mies (…) C’est ce qu’ils disent. Moi, je consi­dère que je n’en ai pas. Mais eux, ils sentent qu’il y en a. Donc je ne vois pas pour­quoi ça chan­ge­rait d’un coup. »

