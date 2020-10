Le grand projet porté par Thierry Ascione, Jo-Wilfried Tsonga et Jean-Michel Aulas verra le jour en 2022. La All In Academy, fondée en 2015, va prendre une autre dimension en s’installant au sein de la OL Vallée. Le complexe s’étendra sur 3,5 hectares à deux pas du Groupama Stadium. Il comportera 22 courts de dur et terre battue, 1 court central de 1500 places, des salles de fitness et de musculation ou encore des bars et des restaurants.

« L’une des raisons de mon engagement dans la formation des jeunes, c’est ma volonté d’apporter de nouvelles solutions au tennis d’aujourd’hui. Cela se traduit naturellement par des infrastructures de haut niveau afin de leur offrir un environnement propice à la performance », s’est réjoui le joueur français dans un communiqué de presse.