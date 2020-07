Interrogée dans l’émission DiP Talk sur Eurosport, Fiona Ferro s’est exprimée au sujet de la modernisation du tennis, et de l’évolution des règles notamment depuis les récents tournois d’exhibition : « Je parle pas mal avec mon entraîneur au sujet de la modernisation des règles, et il me dit que c’est très probable que dans les prochaines années on adopte un format avec des sets de 4 jeux. Ce serait une révolution pour le tennis. »

La joueuse française, qui vient de gagner les deux premières étapes du Challenge Élite FFT, est optimiste pour ces nouveaux formats : « Pour les téléspectateurs ce serait mieux. Ça pourrait être intéressant de raccourcir les sets et d’arriver tout de suite dans le money-time, car souvent les débuts de sets ne sont pas intéressants. Mais il ne faut pas non plus trop dénaturer le jeu, il faudra tester ce format. »