Depuis mercredi, le tennis Français est secoué par les accu­sa­tions de Fiona Ferro au sujet de son ancien coach. La Française a tenu à clari­fier certains points en s’ex­pri­mant sur ses réseaux sociaux.

« Je prends acte de la posi­tion de Pierre Bouteyre sur mon accu­sa­tion de faits de viols et agres­sions sexuelles par personne ayant auto­rité. Je confirme que je n’étais pas consen­tante et que les viols et agres­sions sexuelles ont été commis par contrainte morale. »