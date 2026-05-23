Il y a des nouvelles qui donnent le cafard.
Un an après avoir déclaré forfait avant le 3e tour à Roland‐Garros et s’être blessé gravement au niveau du dos, Arthur Fils a cette été contraint de déclarer forfait avant même le Grand Chelem parisien.
Toujours pas remis de sa blessure à la hanche contractée lors de son premier match sur le Masters 1000 de Rome où il avait préféré abandonner, le Français a cette fois joué la carte de la prudence, avec on l’imagine beaucoup de tristesse.
« On a fait quelques examens, pas possible de faire des entrainements les deux dernières semaines. Je n’étais pas à 100%, je ne voulais pas prendre de risques comme l’année dernière, il ne faut pas être stupide », a déclaré Arthur lors de son passage en conférence de presse ce samedi.
🚨 Absent des terrains d’entraînement depuis le début de la semaine, le Français vient d’annoncer son forfait pour le tournoi.— RMC Sport (@RMCsport) May 23, 2026
« On a fait quelques examens, pas possible de faire des entrainements les deux dernières semaines. Je n’étais pas à 100%, je ne voulais pas prendre de… pic.twitter.com/c7Dk2ZHq9o
Les inquiétudes des derniers jours étaient donc réelles.
Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:25