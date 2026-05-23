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Forfait pour Roland‐Garros, Arthur Fils est vrai­ment maudit : « Il ne faut pas être stupide »

Par
Thomas S
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Il y a des nouvelles qui donnent le cafard. 

Un an après avoir déclaré forfait avant le 3e tour à Roland‐Garros et s’être blessé grave­ment au niveau du dos, Arthur Fils a cette été contraint de déclarer forfait avant même le Grand Chelem parisien.

Toujours pas remis de sa bles­sure à la hanche contractée lors de son premier match sur le Masters 1000 de Rome où il avait préféré aban­donner, le Français a cette fois joué la carte de la prudence, avec on l’ima­gine beau­coup de tristesse. 

« On a fait quelques examens, pas possible de faire des entrai­ne­ments les deux dernières semaines. Je n’étais pas à 100%, je ne voulais pas prendre de risques comme l’année dernière, il ne faut pas être stupide », a déclaré Arthur lors de son passage en confé­rence de presse ce samedi. 

Les inquié­tudes des derniers jours étaient donc réelles. 

Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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