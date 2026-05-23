Il y a des nouvelles qui donnent le cafard.

Un an après avoir déclaré forfait avant le 3e tour à Roland‐Garros et s’être blessé grave­ment au niveau du dos, Arthur Fils a cette été contraint de déclarer forfait avant même le Grand Chelem parisien.

Toujours pas remis de sa bles­sure à la hanche contractée lors de son premier match sur le Masters 1000 de Rome où il avait préféré aban­donner, le Français a cette fois joué la carte de la prudence, avec on l’ima­gine beau­coup de tristesse.

« On a fait quelques examens, pas possible de faire des entrai­ne­ments les deux dernières semaines. Je n’étais pas à 100%, je ne voulais pas prendre de risques comme l’année dernière, il ne faut pas être stupide », a déclaré Arthur lors de son passage en confé­rence de presse ce samedi.

🚨 Absent des terrains d’en­traî­ne­ment depuis le début de la semaine, le Français vient d’an­noncer son forfait pour le tournoi.



« On a fait quelques examens, pas possible de faire des entrai­ne­ments les deux dernières semaines. Je n’étais pas à 100%, je ne voulais pas prendre de… pic.twitter.com/c7Dk2ZHq9o — RMC Sport (@RMCsport) May 23, 2026

Les inquié­tudes des derniers jours étaient donc réelles.