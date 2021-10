Radio France a révélé que Guy Forget figu­rait sur la liste des Pandora Papers.

L’ex‐joueur trico­lore, actuel direc­teur du tournoi de Roland‐Garros et de Bercy a donc répondu à nos confrères du service publique et a expliqué que ses inté­rêts finan­ciers ont toujours été gérés par des sociétés spécia­li­sées : « Depuis mon adoles­cence, et au début de ma carrière profes­sion­nelle dans les années 1980, jusqu’à ma période de capi­taine des équipes natio­nales, la société mondia­le­ment connue IMG gérait mes inté­rêts et mes contrats comme ceux de très nombreux spor­tifs de haut niveau dans la plus grande léga­lité » a argu­menté Guy Forget.

Dans le même temps, IMG a tenu à préciser sa posi­tion : « Nous n’avons aucune trace d’une asso­cia­tion entre Mainland Group Ltd et IMG. Guy Forget était un client d’IMG lors­qu’il était joueur de tennis profes­sionnel, jusqu’en 1997, date à laquelle son contrat de repré­sen­ta­tion a offi­ciel­le­ment pris fin »

La fameuse société off shore a été créée entre 1997 et fin avril 2012, date à laquelle Guy Forget a cessé d’être le capi­taine de l’Equipe de France de Coupe Davis…mais les inté­rêts du joueur trico­lore ont été dans cette période post trico­lore gérés par Regis Brunet qui était l’an­cien direc­teur France d’IMG (NDLR : Il a quitté IMG France en janvier 2016)…

Regis Brunet qui est à la retraite n’a pas voulu s’ex­primer au micro de Radio‐France.