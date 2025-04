Battue ce week‐end par la Belgique en match de barrage de la Billie Jean King Cup, l’équipe de France, qui restera en divi­sion 2, a pris un gros coup sur la tête.

La sortie remar­quée de son capi­taine, Julien Benneteau, a d’ailleurs fait couler beau­coup d’encre à tel point que certains accusent ce dernier de lâcheté quand d’autres prennent sa défense en poin­tant du doigt le compor­te­ment de certaines joueuses. On pense forcé­ment à Caroline Garcia, qui a été ciblée par Benneteau dans l’en­tre­tien accordé à L’Équipe.

Journaliste pour Eurosport, Frédéric Verdier, présent ce lundi dans l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV, a d’ailleurs donné quelques infor­ma­tions récol­tées « en interne ».

« Je me suis renseigné, j’ai appelé en interne des gens qui étaient là‐bas, à Vilnuis, qui m’ont dit qu’il y avait eu des compor­te­ments abso­lu­ment inqua­li­fiables de la part de joueuses et que tu te doutes bien que si ce mec‐là, qui est en poste depuis 2019 et qui n’a jamais rien dit sur ses joueuses en public, dit ça c’est que les élus, la prési­dence et Ljubicic (respon­sable du haut niveau à la FFT) qui peuvent à un moment lui dire : ‘Non, mais va y fran­che­ment, il n’y a rien qui va changer’. »