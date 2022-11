La Cérémonie des trophées du tennis féminin orga­nisée par ProElle et dont We Love Tennis est parte­naire avait lieu ce jeudi 24 novembre à Roland Garros.

Dans un stade toujours aussi splen­dide et une ambiance très chaleu­reuse, ce sont Caroline Garcia et Léolia JeanJean qui ont été récompensées.

La Lyonnaise, lauréate du titre de meilleure joueuse WTA de l’année qui ne pouvait être présente à Paris, a tenu a remercié l’organisation avec un joli message vidéo. Léolia JeanJean engagé en tournoi à Montevideo en Uruguay, lauréate du prix de meilleure progres­sion de l’année a égale­ment expliqué qu’elle était très honorée par cette distinction.

Le palmarès complet :

Meilleur joueuse : Caroline Garcia

Meilleur progres­sion : Léolia Jean Jean

Meilleure joueuse u18 : Sarah Iliev

Meilleur joueuse en Cngt : Manon Garcia

Meilleur tournoi Cngt : Waves 57 open

Meilleur tournoi 15/25k : Open de Calvi

Meilleur tournoi 60k et plus : Engie Open de Nantes

Meilleur tournoi 125 et 250 : Open d’Angers