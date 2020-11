Après sa défaite face à Pospisil, vendredi dernier, Richard Gasquet s’est exprimé une nouvelle fois sur la suite de sa carrière. Le Français qui a beaucoup joué cette année en étant notamment très actif sur l’UTS est un amoureux du jeu, mais un amoureux du jeu qui sait aussi que sa motivation est liée à plusieurs facteurs. Passer ses journées dans une chambre d’hôtel à la recherche d’une performance n’est pas ce qui doit le motiver au regard de l’ensemble de sa carrière. C’est aussi pour cela qu’il évoque l’avenir avec des pointillés et l’on est certain que sa décision dépendra aussi de la tournure que va prendre la saison à venir. « Je suis entré pour la première fois dans le top 100 en 2003, et si on m’avait dit que je jouerais encore au tennis en 2020, je ne l’aurais pas cru. Pour être honnête, j’aimerais pouvoir jouer au tennis encore quelques années, même si je ne sais pas si cela sera possible. Je jouerai l’année prochaine mais à l’heure où je parle nous ne savons pas ce qu’il va se passer. En fait, je me dis que je pourrai prendre ma retraite à fin d’année prochaine ou continuer ». A 34 ans, Richie se pose les bonnes questions et l’on peut aussi comprendre que parcourir le monde de bulles en bulles dans des stades vides ne soit pas la meilleure façon de finir une si belle carrière.