Richard Gasquet est à Anvers et il a bien voulu accordé une interview à notre confrère Yves Simon du quotidien belge Le Soir. Cet interview qui est accessible pour les abonnés confirme bien qu’avec l’âge Richard Gasquet est devenu un bon client. Richie se lâche plus que par le passé et n’hésite pas à défendre sa carrière et celle de ses potes. Interrogé sur le fait que la génération des fameux 4 mousquetaires n’avait pas eu tous les succès escomptés, Richie a simplement fait un petit bilan : « Je rappelle que Jo (Tsonga) a tout de même été en finale de Grand Chelem (NDLR : Open d’Australie 2008), que Gaël et moi, on a fait demi-finales… Il ne nous a pas manqué grand-chose pour réussir un grand truc. Mais on a aussi eu la malchance de jouer en même temps que les trois plus grands joueurs de l’histoire : c’est brutal ! On était tous les quatre dans le top 10, on n’a pas à rougir. Que les jeunes en fassent autant… C’est tout ce que je souhaite pour le tennis français. »