Arthur Fils forfait en raison de sa bles­sure au dos, qui l’a empêché de jouer Wimbledon, Richard Gasquet va le remplacer et parti­ciper à la Hopman Cup (compé­ti­tion mixte par équipe ressus­citée en 2023) à Bari en Italie du 16 au 20 juillet.

Le Biterrois de 39 ans, retraité des courts depuis Roland‐Garros, défendra les couleurs de la France avec Chloé Paquet (151e mondiale) et affron­tera en phase de poules le Croate Duje Ajdukovic (183e) ainsi que l’Italien Flavio Cobolli (24e).

« Je n’ai pas beau­coup joué depuis que j’ai arrêté, j’ai tapé seule­ment deux fois. Comme Arthur (Fils) n’y va pas et que c’est une exhi­bi­tion… On n’a pas besoin d’être inscrit sur les listes offi­cielles, a fait part Gasquet. Je suis prêt à en jouer quelques‐unes de temps en temps. C’est l’oc­ca­sion de jouer un petit peu. Pour le plaisir, c’est bien. La compé­ti­tion ne me manque pas du tout, je ne regarde pas beau­coup Wimbledon. Depuis Roland, tout se passe très bien pour moi (sourires). J’ai fait beau­coup de sport, surtout du foot, un peu de padel, et du golf. Je fais plus de sport que jamais ! Mais j’ai plus de plaisir au foot. Je suis notam­ment allé à Toulouse jouer avec le « Varietés » », a réagi « Richie » dans des propos relayés par L’Equipe.