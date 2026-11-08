Interrogé au sujet de la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Gilles Moretton, président de la Fédération fran­çaise de tennis, a expliqué que la déci­sion avait été prise de manière collective.

« Il fallait faire un chan­ge­ment. Et la réflexion collec­tive a été menée pour le choix de Gaël Monfils. C’était lui qui pouvait répondre exac­te­ment aux besoins de l’équipe de France, créer un élec­tro­choc pour défendre les couleurs de la France pour Los Angeles 2028 et les deux années de Coupe Davis. C’est toujours, comme ce qui est décidé à la fédé­ra­tion, une idée collec­tive. Cette idée collec­tive est née d’une dizaine de personnes sur un choix et un chan­ge­ment qu’on souhai­tait peut‐être faire par rapport à une décep­tion sur la Coupe Davis. Paul‐Henri Mathieu a fait un travail remar­quable depuis deux ans, mais les résul­tats n’étaient pas là. Comme un certain joueur l’a dit il n’y a pas très long­temps, pour gagner la Coupe Davis, il faut deux choses : que les meilleurs jouent et surper­former. Ce n’est pas tout à fait ce qu’on a fait ces derniers temps, donc il fallait faire un chan­ge­ment. La réflexion collec­tive a été menée pour le choix de Gaël Monfils. »