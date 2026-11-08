Interrogé au sujet de la nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis, a expliqué que la décision avait été prise de manière collective.
« Il fallait faire un changement. Et la réflexion collective a été menée pour le choix de Gaël Monfils. C’était lui qui pouvait répondre exactement aux besoins de l’équipe de France, créer un électrochoc pour défendre les couleurs de la France pour Los Angeles 2028 et les deux années de Coupe Davis. C’est toujours, comme ce qui est décidé à la fédération, une idée collective. Cette idée collective est née d’une dizaine de personnes sur un choix et un changement qu’on souhaitait peut‐être faire par rapport à une déception sur la Coupe Davis. Paul‐Henri Mathieu a fait un travail remarquable depuis deux ans, mais les résultats n’étaient pas là. Comme un certain joueur l’a dit il n’y a pas très longtemps, pour gagner la Coupe Davis, il faut deux choses : que les meilleurs jouent et surperformer. Ce n’est pas tout à fait ce qu’on a fait ces derniers temps, donc il fallait faire un changement. La réflexion collective a été menée pour le choix de Gaël Monfils. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 18:41