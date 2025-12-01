Nos amis de Tennis Legend ont des yeux partout et même au Tennis Club de Paris où Gilles Simon défen­dait les couleurs de son club en cham­pionnat de France de Pro B.

Descendu au clas­se­ment de – 15 alors que sa carrière s’est terminée en 2022, Gillou a vécu un moment assez drôle puisque son adver­saire motivé comme jamais avait décidé de lui proposer un jeu iden­tique au sien.

Samedi, Gilles Simon a perdu son match en simple avec le TCP en Pro B à ‑15 contre Liam Branger (Clamart). Gilles est ‑15 aussi (ex‐6e mondial) et il s’est fait prendre à son propre jeu.



Son adver­saire avait une tactique très claire : jouer lente­ment, arrondir et ne donner… pic.twitter.com/CYe5JE1Bbq — Tennis Legend (@TennisLegende) November 30, 2025

Au final, Gilles Simon s’in­cline après des échanges souvent longs et inter­mi­nables loin des stan­dards du tennis moderne d’aujourd’hui.

Bravo donc à Lian Branger du TC Clamart qui pourra dire qu’il a pris Gilles à son propre jeu ce qui est un petit exploit même si le Parisien ne s’en­traine plus comme un « pro ».