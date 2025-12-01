Nos amis de Tennis Legend ont des yeux partout et même au Tennis Club de Paris où Gilles Simon défendait les couleurs de son club en championnat de France de Pro B.
Descendu au classement de – 15 alors que sa carrière s’est terminée en 2022, Gillou a vécu un moment assez drôle puisque son adversaire motivé comme jamais avait décidé de lui proposer un jeu identique au sien.
Samedi, Gilles Simon a perdu son match en simple avec le TCP en Pro B à ‑15 contre Liam Branger (Clamart). Gilles est ‑15 aussi (ex‐6e mondial) et il s’est fait prendre à son propre jeu.— Tennis Legend (@TennisLegende) November 30, 2025
Son adversaire avait une tactique très claire : jouer lentement, arrondir et ne donner… pic.twitter.com/CYe5JE1Bbq
Au final, Gilles Simon s’incline après des échanges souvent longs et interminables loin des standards du tennis moderne d’aujourd’hui.
Bravo donc à Lian Branger du TC Clamart qui pourra dire qu’il a pris Gilles à son propre jeu ce qui est un petit exploit même si le Parisien ne s’entraine plus comme un « pro ».
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 08:20