Des bonnes feuilles du livre de Gilles Simon (« Ce sport qui rend fou », Editions Flammarion) circulent déjà alors que l’ouvrage sort le 28 Octobre. On connait donc le sommaire (voir photo ci-jointe).

On a pu lire le préambule mais aussi le premier chapitre. L’objectif de Gilles Simon est clairement défini. Il veut faire part de son expérience pour contribuer à l’idée d’améliorer la performance du tennis français et en particulier pour qu’il y ait un jour un successeur à Yannick Noah. Malgré ce souhait, Gillou met en garde le lecteur car le sujet est compliqué : « Je ne prétends pas apporter la réponse dans les pages qui suivent et vous dire que nous pouvons tout gagner d’un coup de baguette magique, comme ça, du jour au lendemain. En revanche, ce dont je suis sûr, c’est que si nous nous voilons la face et si nous ne changeons rien, alors il n’y a aucune raison que ces statistiques s’améliorent. Je veux simplement m’appuyer sur mon expérience de joueur professionnel pour livrer ici tout ce que j’auair aimé savoir avant de commencer ma carrière »