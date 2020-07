Gilles Simon, qui s’est imposé ce samedi en finale du Challenge Élite FFT à Villeneuve-Loubet, s’est exprimé après la rencontre pour faire le point sur cette compétition et sur son état de forme : « Je suis content de ces trois semaines. Je sentais très bien la balle. Je suis monté en puissance et sur la dernière semaine j’étais plus solide. »

Le Français a également parlé de l’importance du Challenge Élite FFT : « Je fais partie des joueurs qui ont besoin d’une raison pour reprendre, surtout quand il y a des échéances qui se déroulent super loin. Donc ce tournoi a été important pour moi. » Pour rappel, sur les trois étapes du Challenge Élite FFT, Gilles Simon s’est imposé deux fois en finales, à Nice et à Villeneuve-Loubet.