Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Gilles Simon pendant plus de 45 minutes par téléphone pour parler de son livre qui sort ce mercredi.

Au lieu de le faire rebondir notamment sur les pépites de son ouvrage et les révélations, nous avons voulu d’abord comprendre sa démarche. Avec son franc parler, Gilles Simon nous a répondu avec beaucoup de sincérité : « J’ai souvent été sollicité pour que l’on écrive un livre sur ma carrière, mais cela ne m’a jamais intéressé. En fait, je ne voulais pas écrire de livre. Et puis, avec le temps, et les encouragements que j’ai reçus notamment de ma femme, je me suis dit que mon expérience pouvait servir. À partir du moment où j’ai eu la garantie que j’allais être libre dans mes propos et dans mon approche, j’ai dit oui car j’ai toujours senti un décalage entre ce que j’ai vécu et ce que l’on disait. Cela a duré quand même quatre ans pour parvenir à rédiger ses pages et surtout rester centrer sur le thème de la formation sans s’en éloigner. Maintenant est-ce que cela va être un succès ? Est-ce que cela va faire évoluer les choses ? Je n’en sais rien, j’ai simplement poser des idées car cela fait trop longtemps que j’entends les mêmes choses, que les français sont des fainéants, que l’on bosse dans le confort. Moi aussi, j’aimerai que les Français gagnent des tournois du Grand Chelem ».

Gilles Simon, Ce sport qui rend fou, Éditions Flammarion, 19 euros, disponible dès le 28 Octobre dans toutes les librairies.