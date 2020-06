Gillou a été interviewé par le site de l’ATP. Moins prolixe et moins punchy qu’à son habitude, le Français a confirmé qu’il avait peu joué au tennis pour l’instant, sauf quelques fois dans le sud avec son fils. Pour le moment, il est revenu à Paris. On risque certainement de le voir sur la tournoi Elite FFT. En attendant cette compétition, et après cette période un peu spéciale, le Tricolore a insisté sur l’idée qu’à son âge ce n’était plus des objectifs bien précis qui le poussait encore à rentrer sur un court pour en découdre : « J’ai 35 ans et pour moi les résultats ne sont plus la chose la plus importante. Mon objectif principal est d’être heureux sur le terrain et d’apprécier ce qu’il me reste. Je voudrais encore plus profiter. Je suis passionné par le jeu et je sais aussi que j’adorerai le tennis toute ma vie. Très souvent, je me dis que je pourrais être la personne qui aime le plus le tennis au monde »