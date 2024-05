Ce mardi, l’or­ga­ni­sa­tion de Roland Garros a annoncé les joueurs qui disposent d’une wild card pour parti­ciper au Grand Chelem pari­sien.

Parmi les 12 trico­lores qui en ont profité, Giovanni Mpetshi Perricard en fait partie. Le joueur de 20 ans pour­suit sa prépa­ra­tion pour Porte d’Auteuil, au chal­lenger de Bordeaux.

Dans un entre­tien accordé à TV7, le 123e joueur mondial est revenu sur ce privi­lège qui l’exempte des tours de quali­fi­ca­tion des Internationaux de France.

« Je ne sais pas si je l’ai mérité, ce n’est pas moi qui fais les choix. Je suis sur le terrain pour jouer, pour gagner des matchs, des tour­nois. C’est la fédé­ra­tion et la direc­tion du tournoi qui font les choix. Maintenant, j’ai qu’une seule chose à faire, c’est les remer­cier. Maintenant, je dois me concen­trer. J’ai Bordeaux, peut‐être la semaine prochaine Lyon, et à Roland Garros, je vais donner le maximum. L’année dernière, je ne suis pas passé loin de gagner la première fois à Roland Garros. C’était un match doulou­reux qui m’est long­temps resté dans la tête. Mais cette année, je me sens beau­coup mieux, je vais mieux jouer à Roland Garros. »