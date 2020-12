Dans un communiqué, le président de la FFT, Bernard Giudicelli, a fait des précisions importantes. Si le doute planait sur les conditions d’une reprise de la pratique du tennis, il a fait un point important pour que tout soit plus clair.

« Vendredi soir, nous avons publié sur notre site internet un nouveau protocole sanitaire renforcé, élaboré après concertation avec le ministère en charge des sports. Dans ce protocole nous confirmons notamment la possibilité de reprendre la pratique encadrée pour les mineurs et pour les adultes, sur courts et terrains extérieurs uniquement, à condition cependant que les séances soient organisées de façon à assurer une distanciation de deux mètres entre les participants. Vous avez été très nombreux à douter de cette possibilité ou à craindre que les autorités locales ne s’y opposent. D’aucuns ont contribué à publier des informations imprécises qui ont perturbé la reprise du tennis et de ses disciplines associées. Pourtant, aujourd’hui et après de nouveaux échanges avec le ministère des sports ces derniers jours, je vous confirme que cette reprise est autorisée dans les conditions que nous avions précisé dès vendredi«

« Naturellement, nous espérons obtenir maintenant, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de nos disciplines, la reprise de la pratique sur des courts et terrains couverts le plus rapidement possible« , a conclu le président de la FFT