« J’ai quitté le système fédéral parce qu’il y avait des gens qui ne souhai­taient pas travailler avec moi », a déclaré Guy Forget dans sa dernière inter­view accordée à Tennis Actu.

Directeur du Masters 1000 de Paris de 2012 à 2022 et de Roland‐Garros de 2016 à 2021, l’an­cien 4e joueur mondial s’est depuis retiré des affaires de la Fédération Française de Tennis.

Interrogé sur la possi­bi­lité de devenir un jour président de la FFT, Guy s’est montré assez clair. Extraits.

« Moi, la poli­tique en général me déplaît forte­ment, et de plus en plus. Les campagnes sont deve­nues très poli­tiques. Et non, ce n’est pas quelque chose qui me plaît. Parce que là où on devrait tous ensemble avoir un projet commun, mettre les bonnes personnes au bon poste, créer une dyna­mique posi­tive, faire en sorte que chacun puisse travailler dans la bonne humeur… ce n’est pas toujours le cas. Il y a eu des “dramas”, des gens qui ont énor­mé­ment souf­fert, des mises à l’écart, des trahi­sons, des choses très dures, qui sortent dans les médias. Donc non : c’est un milieu impi­toyable. Je ne pense pas autant que la poli­tique qu’on voit à l’Assemblée natio­nale aujourd’hui — là, c’est encore un niveau supé­rieur — mais c’est vrai qu’on tend de plus en plus vers ce genre de choses. C’est l’évolution du temps. »