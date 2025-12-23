« J’ai quitté le système fédéral parce qu’il y avait des gens qui ne souhaitaient pas travailler avec moi », a déclaré Guy Forget dans sa dernière interview accordée à Tennis Actu.
Directeur du Masters 1000 de Paris de 2012 à 2022 et de Roland‐Garros de 2016 à 2021, l’ancien 4e joueur mondial s’est depuis retiré des affaires de la Fédération Française de Tennis.
Interrogé sur la possibilité de devenir un jour président de la FFT, Guy s’est montré assez clair. Extraits.
« Moi, la politique en général me déplaît fortement, et de plus en plus. Les campagnes sont devenues très politiques. Et non, ce n’est pas quelque chose qui me plaît. Parce que là où on devrait tous ensemble avoir un projet commun, mettre les bonnes personnes au bon poste, créer une dynamique positive, faire en sorte que chacun puisse travailler dans la bonne humeur… ce n’est pas toujours le cas. Il y a eu des “dramas”, des gens qui ont énormément souffert, des mises à l’écart, des trahisons, des choses très dures, qui sortent dans les médias. Donc non : c’est un milieu impitoyable. Je ne pense pas autant que la politique qu’on voit à l’Assemblée nationale aujourd’hui — là, c’est encore un niveau supérieur — mais c’est vrai qu’on tend de plus en plus vers ce genre de choses. C’est l’évolution du temps. »
