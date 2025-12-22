Dans la longue interview accordée à nos confrères de Tennis Actu, Guy Forget a pris le temps d’évoquer sa situation personnelle.
Alors qu’il n’occupe plus aucun poste à responsabilité dans le tennis son départ de ses fonctions de directeur de Roland‐Garros et du Masters 1000 de Paris fin 2021, l’ancien 4e joueur mondial a estimé qu’il avait encore des choses à donner.
« Écoutez, moi, tout m’intéresse dans le tennis, si j’ai du temps libre. Il se trouve que ça ne s’est pas présenté. Aujourd’hui, j’ai quitté un peu le “système fédéral” parce qu’il y avait des gens qui ne souhaitaient pas travailler avec moi. Je pense que dans cette fédération, pour avoir fait beaucoup de choses, je pourrais faire encore plein de choses, et peut‐être même mieux que certains. C’est mon analyse, mais j’ai confiance en moi : je pense que je connais bien le tennis. Je suis quand même les tournois à la télévision. Et que ce soit avec un jeune, un moins jeune… Oui, coach ou consultant, c’est quelque chose qui pourrait se produire à l’avenir. »
