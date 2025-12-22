Dans la longue inter­view accordée à nos confrères de Tennis Actu, Guy Forget a pris le temps d’évo­quer sa situa­tion personnelle.

Alors qu’il n’oc­cupe plus aucun poste à respon­sa­bi­lité dans le tennis son départ de ses fonc­tions de direc­teur de Roland‐Garros et du Masters 1000 de Paris fin 2021, l’an­cien 4e joueur mondial a estimé qu’il avait encore des choses à donner.

« Écoutez, moi, tout m’intéresse dans le tennis, si j’ai du temps libre. Il se trouve que ça ne s’est pas présenté. Aujourd’hui, j’ai quitté un peu le “système fédéral” parce qu’il y avait des gens qui ne souhai­taient pas travailler avec moi. Je pense que dans cette fédé­ra­tion, pour avoir fait beau­coup de choses, je pour­rais faire encore plein de choses, et peut‐être même mieux que certains. C’est mon analyse, mais j’ai confiance en moi : je pense que je connais bien le tennis. Je suis quand même les tour­nois à la télé­vi­sion. Et que ce soit avec un jeune, un moins jeune… Oui, coach ou consul­tant, c’est quelque chose qui pour­rait se produire à l’avenir. »