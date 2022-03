Suite à l’an­nonce de la fin du pass vaccinal sur le terri­toire fran­çais à partir du 14 mars prochain, Pierre‐Hugues Herbert, actuel­le­ment à Pau pour disputer les barrages de la Coupe Davis face à l’Équateur, s’est dit soulagé par cette déci­sion, lui qui est l’un des rares joueurs non‐vaccinés du circuit avec Novak Djokovic.

« Je viens de l’ap­prendre. Pour moi c’est un soula­ge­ment, mais j’ai l’im­pres­sion que ça l’est pour tout le monde. On a tous subi cette période, qu’on soit vaccinés, pas vaccinés. Si les restric­tions sont levées, c’est qu’on commence à en sortir. Je suis person­nel­le­ment heureux pour toute la popu­la­tion, en fait ! Qu’on puisse laisser de côté ce sujet qui a été très lourd. Même si je me dis que ça peut revenir à n’im­porte quel moment… Il peut se passer plein de choses encore. Et la bonne nouvelle, c’est que je peux jouer Roland‐Garros ! »