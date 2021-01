Dans le remarquable entretien croisé entre Ugo Humbert et Ugo Gaston proposé par l’Equipe, le héros de Roland-Garros revient sur ce rendez-vous réussi avec le public tricolore : « Toutes les planètes étaient alignées. J’étais dans mon tournoi. Je suis entré sur le terrain en me disant que je pouvais battre (Dominic) Thiem. Oui, oui, que je pouvais battre Thiem. (Il se marre.) Je ne m’attendais pas à être là pour être honnête, mais quand j’ai été mené 2 sets à 0, je me suis dit : « Kiffe, essaie de faire des trucs, joue avec le public. » Comme mon jeu était là, ça a suivi, ça a fait du bruit dans les tribunes et j’ai essayé de faire durer le suspense. Je ne voulais surtout pas avoir de regrets ».

Maintenant, il sait aussi que le plus dur est à venir même si son jeu peut encore l’aider à surprendre pas mal de monde : « Je pense que mon tennis colle aussi à ma personnalité. J’adore rire, taquiner ou faire des blagues. Sur le terrain, je suis un joueur qui adore faire des coups, qui aime s’éclater. Je suis toujours rentré sur le terrain avec le sourire et heureux de jouer »