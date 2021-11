Nous avons contacté Hugo Grenier après son titre à Roanne. Hugo, qui est entrainé chez Elite Tennis Center à Cannes, réalise la plus belle saison de sa carrière. Âgé de 25 ans, il pointe doré­na­vant à la 150e place mondiale alors qu’il a débuté l’année à la 250e.

Une progres­sion liée notam­ment à une meilleure gestion de ses émotions car Hugo est connu pour être un joueur de tempérament.

« Cela fait un bout de temps que je m’en­traine bien, que mon jeu était en place mais cela ne se concré­ti­sait pas forcé­ment en match. Là à Roanne, cela a été le cas. C’est le résultat de tout un processus, je suis aussi plus calme sur le court, et tout cela m’amène plus de régu­la­rité », nous a expliqué le Tricolore qui espère encore aller plus loin en 2022. « En décembre, je vais faire une super prépa physique, je veux réaliser de bonnes perfor­mances sur les tour­nois du Grand Chelem, et le but est vrai­ment d’in­té­grer le top 100 au cours de l’année prochaine. »