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« Il y en a un qui doit avoir mal à la tête aujourd’hui, c’est Jo‐Wilfried Tsonga », estime Stephen Brun après la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de Coupe Davis

Par
Thomas S
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Ancien basket­teur profes­sionnel et désor­mais consul­tant et anima­teur sur RMC Sports, Stephen Brun, en tant que grand fan de tennis, ne pouvait pas ne pas revenir sur la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Particulièrement enthou­siasmé par ce choix, celui qui était classé 26 il y a encore quelques années a égale­ment tenu à dire un mot sur Jo‐Wilfried Tsonga, qui doit être selon lui très déçu. 

« Il y en a un qui, je pense, aujourd’hui a mal à la tête, c’est Jo‐Wilfried Tsonga, parce que c’est la deuxième fois qu’il est candidat. On a compris qu’entre Gilles Moretton et Jo‐Wilfried Tsonga, ce n’était pas l’amour fou. Il avait ces espèes de conflits d’in­té­rêts même s’ils auraient pu trouver des arran­ge­ments là‐dessus. À mon avis, entre les deux, cela ne matche pas. Lucas Pouille ou Richard Gaquet, cela aurait pu être sympa mais Gaël Monfils, ça me met une exci­ta­tion de fou. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 15:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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