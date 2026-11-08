Ancien basket­teur profes­sionnel et désor­mais consul­tant et anima­teur sur RMC Sports, Stephen Brun, en tant que grand fan de tennis, ne pouvait pas ne pas revenir sur la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Particulièrement enthou­siasmé par ce choix, celui qui était classé 2⁄ 6 il y a encore quelques années a égale­ment tenu à dire un mot sur Jo‐Wilfried Tsonga, qui doit être selon lui très déçu.

🗣️💬 « Cette surprise est magni­fique ! Ça sort de nulle part. La Coupe Davis est telle­ment tombée dans l’ano­nymat et ce coup‐là redonne de l’in­térêt. »@StephBrun41 estime que l’in­tro­ni­sa­tion de Gaël Monfils comme capi­taine de l’EDF de Coupe Davis aiguise la curio­sité. pic.twitter.com/fxjUotfgbD — RMC Sport (@RMCsport) November 8, 2026

« Il y en a un qui, je pense, aujourd’hui a mal à la tête, c’est Jo‐Wilfried Tsonga, parce que c’est la deuxième fois qu’il est candidat. On a compris qu’entre Gilles Moretton et Jo‐Wilfried Tsonga, ce n’était pas l’amour fou. Il avait ces espèes de conflits d’in­té­rêts même s’ils auraient pu trouver des arran­ge­ments là‐dessus. À mon avis, entre les deux, cela ne matche pas. Lucas Pouille ou Richard Gaquet, cela aurait pu être sympa mais Gaël Monfils, ça me met une exci­ta­tion de fou. »