Ancien basketteur professionnel et désormais consultant et animateur sur RMC Sports, Stephen Brun, en tant que grand fan de tennis, ne pouvait pas ne pas revenir sur la nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Particulièrement enthousiasmé par ce choix, celui qui était classé 2⁄6 il y a encore quelques années a également tenu à dire un mot sur Jo‐Wilfried Tsonga, qui doit être selon lui très déçu.
« Il y en a un qui, je pense, aujourd’hui a mal à la tête, c’est Jo‐Wilfried Tsonga, parce que c’est la deuxième fois qu’il est candidat. On a compris qu’entre Gilles Moretton et Jo‐Wilfried Tsonga, ce n’était pas l’amour fou. Il avait ces espèes de conflits d’intérêts même s’ils auraient pu trouver des arrangements là‐dessus. À mon avis, entre les deux, cela ne matche pas. Lucas Pouille ou Richard Gaquet, cela aurait pu être sympa mais Gaël Monfils, ça me met une excitation de fou. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 15:51