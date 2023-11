Grand favori pour succéder à Sebastien Grosjean au poste de capi­taine et sélec­tion­neur de l’équipe de France de Coupe Davis, poste qui est fina­le­ment revenu à Paul‐Henri Mathieu, Gilles Simon aurait fina­le­ment été écarté à cause de l’op­po­si­tion d’Ivan Ljubicic, d’après les infir­ma­tions de notre confrère, Eric Bassi.

#FFT Arrêt maladie prolongé pour @nicolasSQD encore DTN en titre de la @FFTennis

Selon des sources internes Ljubicic qui fait office de DTN aurait large­ment contribué à écarter @GillesSimon84 pour le poste de capi­taine de @DavisCup attribué fina­le­ment à @PHMofficiel — Eric Bassi (@EricBassi) November 28, 2023

Nommé direc­teur de la mission « Ambition 2024 » en décembre 2022 avec la tâche de super­viser le haut niveau des plus de 14 ans en France, le Croate, ancien 3e joueur mondial et entraî­neur de Roger Federer, aurait pesé de tout son poids auprès des déci­sion­naires et du président de la FTT pour empê­cher le Niçois d’ac­céder à ce poste prestigieux.

Dans le milieu, c’est ce qu’on appelle une belle peau de banane.

DTN inté­ri­maire en l’ab­sence de Nicolas Escudé, qui a d’ailleurs prolongé son arrêt de maladie, Ivan est aussi effi­cace pour tirer les ficelles en coulisses que sur sa première balle lors­qu’il évoluait encore sur le circuit.