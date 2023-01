Invité de Marion Bartoli dans son émis­sion sur RCM Sport, le Croate qui est venu renforcer la direc­tion tech­nique de la FFT s’est exprimé assez libre­ment sur ses futures missions et sa vision du haut‐niveau.

« La Fédération Française est l’un des plus puis­santes du monde, et c’est un honneur de pouvoir y entrer car c’est aussi un château impre­nable pour les étran­gers. Avant de pouvoir donner des idées, j’ai besoin de comprendre. Je suis très motivé et je ne me donne pas de limites de temps. Je vais aller dans les centres d’en­trai­ne­ment, dans les clubs, je vais discuter avec Nicolas Escudé et Paul Henri Matthieu. Je veux par la suite donner ma vision des choses mais je ne suis pas un magi­cien, je ne suis pas Harry Poter »