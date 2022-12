Hier, la Fédération Française de Tennis a offi­cia­lisé la venue à temp plein d’Ivan Ljubicic dans le staff tech­nique de la DTN dont le direc­teur est Nicolas Escudé. Si son titre est pompeux, direc­teur de la mission ambi­tion 2024, son « job » est de renforcer le dispo­sitif fédéral pour qu’il soit plus performant.

S’exprimant chez nos confrères de l’Equipe, il a donné sa feuille de route.

« D’une certaine manière, c’est aussi comme ça que j’ai commencé avec Roger (Federer), qui n’avait pas gagné des titres en Grand Chelem pendant quatre ans. C’est un peu le même senti­ment qui m’anime. Il y a chez vous un poten­tiel énorme, avec ce nombre si impor­tant de jeunes qui jouent bien au tennis.. Mon fils, qui a 14 ans, dispute des tour­nois sur la Côte d’Azur, et je vois un peu tout ça. Et quand je vois chez les garçons les clas­se­ments mondiaux des Français, je ne peux juste pas y croire. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui n’est pas normale. Je n’ai aucune idée du pour­quoi, et ça va être mon boulot d’aller en profon­deur pour analyser et déve­lopper certaines idées le plus vite possible. Même si habi­tuel­le­ment ce genre de projets prend du temps. Mais je suis prêt. J’ai déjà parlé bien sûr avec (Nicolas) Escudé (DTN) et (Paul‐Henri) Mathieu (chargé du haut niveau), on parle le même langage tennis­tique., le Croate déborde d’énergie, il veut comprendre pour­quoi une nation aussi impor­tante que la France ne parvient plus à être performante »