Nommé cette semaine à la tête de la mission « Ambition 2024 » au sein de la Fédération fran­çaise de tennis, l’ex‐coach de Roger Federer, Ivan Ljubicic, a donné une nouvelle longue inter­view à Tennis Majors dans laquelle il explique pour­quoi il a accepté cette proposition.

« Honnêtement, je n’ai même pas eu le temps d’hé­siter. Tout s’est passé si vite. Mais c’est une de ces choses que vous voulez essayer, car je consi­dère la Fédération fran­çaise de tennis ou la France comme la plus grande fédé­ra­tion de tennis au monde. Certains seront peut‐être offensés main­te­nant. Le fait est que je pense que le marché fran­çais du tennis est le plus gros marché du monde. Donc ça m’a toujours intrigué, ça m’a toujours intrigué même sans être fran­çais. C’est une sorte de château dans lequel on ne peut pas péné­trer alors c’est peut‐être une autre raison pour laquelle je n’ai pas hésité parce que je veux voir comment c’est de l’autre côté et faire partie de cette énorme struc­ture et d’un poten­tiel incroyable. Vous vous attendez à ce que la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis produise ou aide à produire beau­coup de joueurs, n’est‐ce pas ? Donc c’est intri­guant pour moi, honnê­te­ment : je ne vais pas le cacher. Juste pour voir ce que je vais trouver. »