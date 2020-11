Les sports de raquette sont aussi une grande famille et tous les passionnés de tennis ont joué normalement au moins une fois au tennis de table. Aujourd’hui, on vient d’apprendre la mort de Jacques Secrétin.

Jacques était une icône de ce sport.

Pour son palmarès mais aussi pour les « spectacles » qu’il avait inventés afin de rendre sa discipline encore populaire.

Même si on s’appelle WeLovetennis, on se devait de lui rendre hommage, à sa patte gauche légendaire et à sa passion pour ce que l’on appelle plus familièrement le Ping Pong.