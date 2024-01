Fondateur du célèbre Tennis Magazine en 1976, Jean Couvercelle est un person­nage bien connu du micro­cosme du tennis tricolore.

Interrogé par L’Équipe Magazine au cours de l’en­quête réalisée sur Patrick Mouratoglou ce samedi (« Patrick Mouratoglou, un homme d’in­fluence qui divise le tennis fran­çais »), Jean Couvercelle s’est montré parti­cu­liè­re­ment critique envers l’UTS, l’ex­hi­bi­tion aux règles farfe­lues créé par l’en­traî­neur français.

« Cela fait partie de ses dérives. Quand on prétend défendre le tennis et les grands événe­ments comme la Coupe Davis, on ne se permet pas des fantai­sies de ce genre. Elles nuisent à l’image du sport parce qu’elles troublent. De quel­qu’un de la famille, je trouve ça dommage. »