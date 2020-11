C’est officiel, Daniil Medvedev met fin à sa collaboration avec l’Elite Tennis Center fondé par Jean-René Lisnard.

Arrivé jeune dans le sud, Daniil y a vécu toute sa période de formation pour devenir le joueur que l’on connait. Jean-René est donc fier du travail accompli sachant que ce départ se fait dans la joie : « Nous sommes un centre de formation et le moins que l’on puisse dire c’est que Daniil est bien formé. Les années qu’il a passées ici ont été très enrichissante pour lui forcément, mais aussi pour tous les coaches qui ont participé à sa montée en puissance, tout comme le staff médical, celui lié à la préparation physique. Quand il est arrivé, c’était un adolescent, il part mais il est devenu un homme. Ce départ se fait dans la bonne humeur et la joie car cela a été une aventure extraordinaire. Maintenant avec Gilles, ils vont voler de leurs propres ailes et je ne doute pas de leurs capacités à continuer à être performants. Daniil est resté près de huit ans à l’Elite Center de Cannes, il y a rencontré son coach, son othéo, son kiné, son préparateur physique. Maintenant il va donc donc écrire une nouvelle page de sa carrière en ce qui concerne son entraînement. On peut dire que Medevevev s’en va en beauté avec ce titre acquis à Londres »