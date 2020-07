Dans le podcast DiP Talk sur Eurosport, Fiona Ferro avait été interrogée sur la modernisation du tennis. Elle expliquait que son entraîneur lui disait que les sets allaient probablement être raccourcis à 4 jeux à l’avenir. « Pour les téléspectateurs ce serait mieux. Ça pourrait être intéressant de raccourcir les sets et d’arriver tout de suite dans le money-time, car souvent les débuts de sets ne sont pas intéressants. Mais il ne faut pas non plus trop dénaturer le jeu, il faudra tester ce format », expliquait-elle.

Jérémy Chardy a rejoint la joueuse française dans Échange Podcast : « Regarder du tennis, c’est parfois long. Je suis pour les changements, à condition qu’ils ne dénaturent pas notre sport. On pourrait peut-être raccourcir les sets, ou supprimer les temps morts comme les secondes au service ou l’appel du kiné. »