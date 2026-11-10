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Jo‐Wilfried Tsonga, après la nomi­na­tion de Gaël Monfils au poste de capi­taine de Coupe Davis : « J’ai informé Gilles Moretton que si un jour il pensait à moi, il fallait me prévenir bien en amont »

Par
Thomas S
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« Je n’ai jamais été vrai­ment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles », a déclaré Jo‐Wilfried Tsonga dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux suite à la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. 

Alors que certaines rumeurs, notam­ment relayées par Benoît Maylin, faisaient état d’un accord quasi conclu entre Tsonga et le président de la Fédération fran­çais de Tennis, Gilles Moretton, le Manceau a donc tenu à démentir en expli­quant notam­ment qu’il faudrait le prévenir bien avant. 

« J’avais informé Gilles Moretton que si un jour il pensait à moi – parce qu’il est genti­ment venu visiter le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et mon académie à Décines – il fallait me prévenir en amont parce que j’ai pas mal d’ac­ti­vités profes­sion­nelles et que j’ai aussi ma vie fami­liale. Et que pour accepter un poste comme ça, il ne faut pas le prendre à la légère, cela prend du temps, et cela doit être un projet sérieux qui demande quand même une réflexion. Donc je lui avais juste mentionné que si jamais un jour il pensait à moi, il faudrait que ce soit bien en amont que je puisse tout mettre en place, ou pas d’ailleurs, pour pouvoir honorer un poste aussi impor­tant pour le tennis français. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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