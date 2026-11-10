« Je n’ai jamais été vraiment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polémiques pas possibles », a déclaré Jo‐Wilfried Tsonga dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux suite à la nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Alors que certaines rumeurs, notamment relayées par Benoît Maylin, faisaient état d’un accord quasi conclu entre Tsonga et le président de la Fédération français de Tennis, Gilles Moretton, le Manceau a donc tenu à démentir en expliquant notamment qu’il faudrait le prévenir bien avant.
« J’avais informé Gilles Moretton que si un jour il pensait à moi – parce qu’il est gentiment venu visiter le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et mon académie à Décines – il fallait me prévenir en amont parce que j’ai pas mal d’activités professionnelles et que j’ai aussi ma vie familiale. Et que pour accepter un poste comme ça, il ne faut pas le prendre à la légère, cela prend du temps, et cela doit être un projet sérieux qui demande quand même une réflexion. Donc je lui avais juste mentionné que si jamais un jour il pensait à moi, il faudrait que ce soit bien en amont que je puisse tout mettre en place, ou pas d’ailleurs, pour pouvoir honorer un poste aussi important pour le tennis français. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 14:14