« Je n’ai jamais été vrai­ment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles », a déclaré Jo‐Wilfried Tsonga dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux suite à la nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Alors que certaines rumeurs, notam­ment relayées par Benoît Maylin, faisaient état d’un accord quasi conclu entre Tsonga et le président de la Fédération fran­çais de Tennis, Gilles Moretton, le Manceau a donc tenu à démentir en expli­quant notam­ment qu’il faudrait le prévenir bien avant.

🚨🇫🇷 JO‐WILFRIED TSONGA MET LES CHOSES AU CLAIR SUR LA NOMINATION DE GAËL MONFILS EN COUPE DAVIS !



🗣️ « Je suis super content pour mon pote Gaël. Je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassem­bler les joueurs et ramener un enthou­siasme peut‐être encore plus grand… pic.twitter.com/IYEtLJAjQ7 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 9, 2026

« J’avais informé Gilles Moretton que si un jour il pensait à moi – parce qu’il est genti­ment venu visiter le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes et mon académie à Décines – il fallait me prévenir en amont parce que j’ai pas mal d’ac­ti­vités profes­sion­nelles et que j’ai aussi ma vie fami­liale. Et que pour accepter un poste comme ça, il ne faut pas le prendre à la légère, cela prend du temps, et cela doit être un projet sérieux qui demande quand même une réflexion. Donc je lui avais juste mentionné que si jamais un jour il pensait à moi, il faudrait que ce soit bien en amont que je puisse tout mettre en place, ou pas d’ailleurs, pour pouvoir honorer un poste aussi impor­tant pour le tennis français. »