On dirait du Behind The Racquet, Julie Gervais a décidé de mettre un terme à sa carrière. Sur sa page Facebook, dans un long témoignage, elle explique avec beaucoup de sincérité ce que représente sa carrière.

« Alors oui, je n’ai jamais été top 100, ni même top 200, ni top 300, je n’ai jamais participé à un tournoi WTA et encore moins à des qualifications de Grand Chelem. Mais avec peu de moyens, sans structure, sans coach, j’estime avoir réalisé bien plus qu’une simple participation à un Grand Chelem.

Toutes ces années ont été une expérience de vie incroyable. J’ai appris beaucoup de choses à travers le tennis : gérer mon argent, devenir autonome, me dépasser, vivre des émotions fortes, voyager, découvrir de nouvelles cultures etc…

J’estime aujourd’hui être arrivée au bout de mes possibilités et qu’il est temps de penser à l’avenir. Beaucoup de personnes ne m’ont pas crue capable d’atteindre le niveau auquel je suis arrivée et c’est ma plus belle revanche…

En résumé de ces 4 années et demi :

– j’ai atteint la 374ème place mondiale

– j’ai été championne de France 2ème série

– j’ai gagné 2 tournois 10 000 $

– j’ai gagné 1 tournoi 15 000 $

– j’ai été finaliste de deux 15 000 $

– j’ai été demi-finaliste de trois 25 000 $

– j’ai été quart de finaliste d’un 60 000 $

– j’ai battu plusieurs joueuses du top 300 et 200

– j’ai gagné 7 titres CNGT…

… je suis actuellement classée 17ème joueuse française (meilleur classement) et tout cela sans coach, sans structure d’entrainement et avec mes propres moyens.. ».

Tout cela est très émouvant d’autant que Julie a toujours fait preuve d’une belle créativité notamment sur les réseaux sociaux pour décrire la vie d’une joueuse sur le fameux circuit secondaire, elle l’a toujours fait de façon positive sans se plaindre, jamais.