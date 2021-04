C’est par un commu­niqué précis, long, et argu­menté que la FFT a donc offi­cia­lisé qu’elle sanc­tion­nait Benoit Paire pour son compor­te­ment en l’écar­tant des équipes de France.

« En respon­sa­bi­lité, pour notre sport et pour la France, sur propo­si­tion du DTN et en concer­ta­tion avec Sébastien Grosjean, le Comex a décidé d’écarter Benoît Paire de la future liste de joueurs et de joueuses qui repré­sen­te­ront la FFT et la France cet été à Tokyo. Son compor­te­ment profon­dé­ment déplacé depuis le début d’année porte grave­ment atteinte aux valeurs du sport, à l’image du tennis et sont tota­le­ment incom­pa­tibles avec l’es­prit olym­pique. Je le redis, il est du devoir de chaque joueur et de chaque joueuse de haut niveau de respecter les valeurs de notre sport et il leur revient de se montrer exem­plaires sur le court comme en dehors, notam­ment vis‐à‐vis des jeunes de notre pays » a déclaré Gilles Moretton, Président de la FFT.

Il faut souli­gner que Benoit Paire a été prévenu avant que cette déci­sion soit prise et qu’il a a réagi de façon « construc­tive » explique aussi le communiqué.