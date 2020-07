A la suite du plan de soutien et de relance, la Fédération française de tennis a décidé d’organiser son premier « FFT Beach Tennis Tour ». Le circuit se déroulera entre août et octobre et il permettra la reprise du beach tennis grâce à des dizaines de tournois, du FFT BT 25 au FFT BT 1000. La carte des tournois est disponible ci-dessous.