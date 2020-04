Après avoir déclaré sur l’antenne d’Eurosport que le sport n’était pas une priorité, que se passer du Tour de France ou de Roland-Garros n’était pas très grave, la ministre des sports a très vite compris qu’elle avait commis une vraie erreur médiatique notamment si elle a pris le temps de voir les réactions de tous les acteurs du monde du sport.

Aujourd’hui dans les colonnes du Parisien, elle opère un petit rétropédalage pour tenter de calmer la foule : « Suite aux échos suscités par certains de mes propos, je tiens à me faire bien comprendre. Parmi tous les enjeux auxquels notre société fait face, évidemment la reprise du sport est un sujet majeur, écrit-elle. J’y travaille quotidiennement depuis des semaines. Mais la priorité reste la santé. Depuis le 1er jour, le ministère est, au sein du gouvernement, mobilisé pour aider les acteurs du sport dans la crise. Reprendre le sport, les événements, ouvrir les clubs, faire repartir le secteur le plus vite et le mieux possible est ma préoccupation. ».

Voila des mots plus rassurants et utiles d’autant que le monde du sport ne vit pas à côté de la crise, que tous les acteurs ont bien pris conscience des enjeux d’une reprise trop rapide et non maitrisée.