Faisant partie des favoris pour occuper le poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis suite au départ plus ou moins forcé de Sebastien Grosjean, Gilles Simon, dont la sélec­tion n’a fina­le­ment pas été retenu au profit de Paul‐Henri Mathieu, a fait part d’une certaine amer­tume sur son compte Twitter, le tout avec une belle pointe d’humour.

Il fait très très froid depuis hier non ?

Sûrement l’hiver qui arrive. — Gilles SIMON (@GillesSimon84) November 18, 2023

« Il fait très très froid depuis hier non ? Sûrement l’hiver qui arrive », a ainsi écrit l’an­cien 6e joueur mondial qui n’avait pas caché un certain intérêt et une envie pour ce poste pres­ti­gieux.