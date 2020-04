Comme on vous l’avait annoncé en début d’après midi, un tournée d’été est entrain de se monter en France. Nos confrères de l’Equipe le confirme ce soir et c’est Thierry Ascione qui en est l’instigateur. Le coach de Jo-Wilfried Tsonga a donc expliqué sa démarche en précisant qu’il voulait venir en aide à l’écosystème du tennis. On en saura un peu plus dans les prochains jours notamment sur le calendrier possible et le type d’évènements qui sera proposé. Thierry que nous avons eu également au téléphone nous a confirmé travailler sur ce projet depuis plus d’une dizaine de jours.