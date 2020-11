Roxanna Maracineanu a confirmé que si la pandémie le permet, les évènements sportifs pourront recevoir du public à partir du 1er Janvier.

En fonction des compétitions, une jauge sera définie qui sera variable et liée à de la capacité d’accueil des enceintes sportives.

Bien sur, la décision finale appartiendra au préfet comme cela a été le cas pour Roland-Garros.

Cela va peut-être faciliter la tenue des tournois en France.

On pense à l’Open 6ème sens de Lyon en WTA, et à l’Open de Montpellier et celui de Marseille en ATP.

Après, sur ces tournois il y a aussi une problématique supplémentaire car il s’agit de tournois indoor.