Il est de bon ton de faire régulièrement un peu de « French bashing » quand on parle de tennis et de la performance de nos Bleus. L’argument choc c’est d’expliquer que depuis 1983, la France n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Yannick Noah.

Pourtant comme fin 2019, la France est la nation la plus représentée dans le Top 100 ce matin au classement ATP qui ne devrait pas trou bouger avant la reprise. La France compte 10 représentants contre 9 pour l’Espagne, les Etats-Unis, et 8 pour l’Italie qui fait une entrée en force dans ce ranking.

Alors évidemment, il y a dans ces 10 tricolores, 7 joueurs âgés de plus de 30 ans et seulement 5 français derrière dans le Top 200, on devrait donc en avoir plus sur la « santé bleu blanc rouge » fin 2021 qui devrait être une année charnière..ou…pas