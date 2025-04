Alors que l’équipe de France de Billie Jean King Cup s’est inclinée ce vendredi face à Belgique dans une rencontre marquée par la défaite d’Alizé Cornet face à la 758e mondiale, le capi­taine, Julien Benneteau, après avoir expliqué que certaines joueuses n’avaient pas pris leurs respon­sa­bi­lité, en a rajouté une couche en prenant comme exemple son cas personnel.

« Oui, mais tout le monde ne réagit pas comme ça ! Moi, quand j’ai joué en équipe de France de Coupe Davis, c’était un tel honneur ! Et peu importe si ça me gâchait mon tournoi d’après. Les filles jouent 30 ou 35 tour­nois dans une année, l’équipe de France, c’est deux semaines par an. Aujourd’hui, elles sont dans une sorte de confort qui ne les pousse pas à tout faire pour être performantes. »