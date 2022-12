Trois mois après la retraite offi­cielle de Roger Federer, l’en­traî­neur de la légende Suisse de 2015 à 2022, Ivan Ljubicic, a été nommé direc­teur de la mission « Ambition 2024 » par la Fédération Française de Tennis (FFT), rapporte L’Equipe.

Le coach croate prendra ses fonc­tions le 15 janvier 2023 avec un objectif clair : apporter un regard exté­rieur sur le tennis fran­çais et surtout aider ce dernier à (re)gagner au plus haut niveau, à un peu plus d’un an et demi des Jeux Olympiques de Paris.

Ljubicic travaillera notam­ment avec le Directeur tech­nique national (DTN), Nicolas Escudé.

« Je suis très heureux de rejoindre la FFT, une des fédé­ra­tions dans le monde qui consacre le plus de moyens pour déve­lopper le poten­tiel de ses jeunes. La France possède un vivier très riche, très promet­teur, et je mets mon expé­rience au service de ce nouveau chal­lenge avec un enga­ge­ment total et l’envie forte de partager les valeurs qui forgent les cham­pions », se réjouit l’an­cien numéro 3 mondial dans un communiqué.