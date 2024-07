Le journal L’Équipe consacre ce mardi une page à Germain Roesch, président de la ligue d’Île‐de‐France et candidat à la prési­dence de la FFT face au président actuel, Gilles Moretton.

On y apprend notam­ment que Jérémy Chardy le soutient dans sa démarche. Le coach d’Ugo Humbert en profite aussi pour faire un mini bilan sur l’ar­rivée et les missions données à Ivan Ljubicic.

« Je m’en­tends très bien avec Ivan, qui a plein de choses à apporter. Mais, depuis qu’il est arrivé, personne n’a vrai­ment compris son rôle. Je ne sais même pas si lui le sait vrai­ment, parce qu’il fait tout main­te­nant. Ce qui m’a gêné, c’est qu’on l’a mis au‐dessus de tout le monde et on a fait perdre confiance à tous les entrai­neurs et à toute la DTN. Le message envoyé était : on n’a pas assez de qualité en France et il faut qu’Ivan vienne sauver le tout. »